Veretout in uscita, il PSG prepara l’offerta. E si inserisce anche il Milan

Se mai ci fossero dubbi sull’imminente partenza di Jordan Veretout, ci ha pensato Rocco Commisso a chiarire il concetto (LEGGI QUI). La Fiorentina è pronta a cedere il centrocampista francese per il quale potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Come scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, infatti, Leonardo è un grande estimatore di Veretout e farà un’offerta importante per portarlo con sè al PSG. In Italia c’è l’interesse dell’Atalanta che, però, non ha chance. Resta forte il Napoli, alla finestra c’è la Roma, possibile anche un coinvolgimento del Milan.