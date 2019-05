Veretout e Milenkovic hanno già deciso: futuro altrove. Ma che plusvalenze…

Non solo Federico Chiesa (LEGGI QUI). Se Norgaard ha già salutato Firenze, altri due giocatori (di spessore nettamente superiore) hanno fatto intendere di volersene andare perché considerano chiuso il proprio ciclo a Firenze oppure perché il finale di stagione ha creato troppe tensioni all’interno dello spogliatoio: Jordan Veretout e Nikola Milenkovic. Per il primo, il rendimento dell’ultimo periodo ha fatto capire definitivamente la sua voglia di addio, direzione Napoli con il quale ha già l’accordo per un quinquennale. Con la Fiorentina ancora non c’è intesa sulla quotazione del cartellino . Il serbo invece era stato corteggiato a gennaio dal Manchester United ma le sue quotazioni sono in calo: all’orizzonte si intravede comunque una plusvalenza.