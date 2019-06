Oltre al mercato in entrata, la Fiorentina dovrà pensare anche a quello in uscita. Chi potrebbe lasciare Firenze è Jordan Veretout. Come scrive La Gazzetta Sportiva, il francese, piace, e molto, a Milan e Roma: il Napoli ed il Psg monitorano la situazione ma pare difficile che la Fiorentina possa ricavare i 25 milioni sperati.