Venuti, niente Lecce bis: senza Corvino torna alla Fiorentina

La Fiorentina è intenzionata a riportare alla base Lorenzo Venuti. Secondo quanto riporta SoloLecce.it, la separazione con Pantaleo Corvino ha cambiato le carte in tavola. L’ormai ex direttore generale gigliato era intenzionato ad assecondare la richiesta di prolungamento del prestito da parte del Lecce, neopromosso in Serie A, ma con il suo allontanamento per Venuti si profila un ritorno a Firenze.