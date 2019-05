Venerato: “Napoli scelta di vita per Veretout, per questo De Laurentiis ha cambiato strategia”

Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ha rilasciato un’intervista a calcionapoli24. Queste le sue parole sul futuro di Jordan Veretout: “Il giocatore è stato considerato l’alternativa ad Allan, ma ora potrebbe essere quella a Diawara. Sette-otto giorni fa il Napoli ha cambiato strategia sul francese: il giocatore ha fatto capire al Napoli che accetterebbe questo trasferimento come una scelta di vita e De Laurentiis tiene molto a chi accetta di venire a Napoli, senza perdere tempo. Quasi sempre il presidente del Napoli non ha chiuso con calciatori che chiedono tempo. La trattativa però non è spedita, c’è l’accordo con il calciatore ma non con la Fiorentina a causa dei problemi societari”. AG. VERETOUT RIBADISCE: “SE VUOLE FARO’ DI TUTTO PER PORTARLO A NAPOLI”