Ufficiale, saluta anche Edimilson: va a giocare in Germania. La formula…

Le possibilità di essere riscattato dalla Fiorentina per 8 milioni, negli ultimi tempi, erano scese drasticamente, ma il futuro di Edimilson Fernandes – nell’ultima stagione in prestito a Firenze per circa 900.000 euro – non sarà comunque con la maglia del West Ham. Il club inglese, infatti, lo ha ceduto al Mainz. Questo il comunicato del club tedesco con il quale si ufficializza sia l’accordo con gli Hammers che quello con il giocatore (contratto quadriennale):