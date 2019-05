Ufficiale: il Fulham svincola due giocatori cercati in passato dalla Fiorentina

Ryan Babel e Lazar Markovic salutano il Fulham. A confermarlo è lo stesso club inglese, che ha annunciato chi saranno i giocatori a fine contratto che diranno addio alla squadra. Tra questi, appunto, anche il 32enne olandese e il serbo classe ’94, entrambi cercati dalla Fiorentina nel corso degli ultimi anni. Per loro ora si aprono le porte del mercato: da svincolati (Babel è stato messo sotto contratto per sei mesi dal Fulham lo scorso 15 gennaio, mentre Markovic è in prestito dal Liverpool ma anch’esso in scadenza) il loro appeal aumenterà sicuramente. CLICCA QUI PER LA SCHEDA DI MARKOVIC