Tutti pazzi per Traorè: la Fiorentina vuole tornare in corsa, si inserisce il Dortmund

Nuove sui gioielli di casa Empoli, raccontate oggi da Il Tirreno: il Borussia Dortmund si sarebbe inserito nella corsa a due giocatori degli azzurri ovvero Hamed Junior Traoré, il cui contratto non è stato depositato dalla Fiorentina. I viola stanno provando a rientrare in corsa (LEGGI COME) ma i gialloneri ci sono e seguono con forza pure il regista Ismael Bennacer stimato anche dal Bayer Leverkusen.