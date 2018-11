Torna il nome di Sansone: in estate, la Fiorentina gli ha preferito Pjaca. Monitorato Gabbiadini

“E così, il derby dell’Appennino, rischia di prolungarsi fino a gennaio. Sul campo, domenica, e poi sul mercato”, scrive il Corriere Fiorentino. Del resto, quando si hanno problemi simili, è facile scontrarsi nella ricerca delle soluzioni. Manolo Gabbiadini e Nicola Sansone. Eccoli, gli oggetti del contendere. Grandi occasioni (Southampton e Villarreal potrebbero accettare il prestito) da cogliere al volo. Il primo, in particolare. Perché ha caratteristiche ideali per i due allenatori (Pioli lo ha già allenato proprio a Bologna), può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, e ha una voglia mattia di tornare in Italia. Per questo il suo procuratore ha iniziato a proporlo, e tra le prime telefonate ci son state quella in direzione Bologna e quella verso Firenze. E poi Sansone. Uno che alla Fiorentina poteva già arrivare l’estate scorsa. Di certo, lui, era entusiasta dell’idea. Poi i viola hanno preso Pjaca (e Mirallas) e non se n’è fatto nulla.