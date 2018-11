Thereau, esperienza a un bivio: tra il prestito e la rescissione consensuale

Due soluzioni al vaglio per far contente entrambe le parti. Come riportato da La Nazione, Cyril Thereau è vicino all’addio alla Fiorentina. Sul calciatore francese, assente dal campo dallo scorso marzo, è forte l’interesse della SPAL, sebbene restino in scia anche Bologna e Sassuolo. L’ipotesi più probabile, in questo momento, è il prestito, ma la società viola non si tirerebbe indietro qualora si aprissero gli scenari per una rescissione consensuale del contratto.