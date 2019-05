Dopo il successo di violanews.com e di www.numericalcio.it la nostra redazione vi propone un sito tematico dedicato al calciomercato, o meglio a conoscere tutti i calciatori in procinto di vestire la maglia delle 20 società di Serie A. Su una singola pagina tutte le informazioni che fino ad ora leggete su portali diversi. Con www.tuttitalenti.com potrete infatti conoscere subito quali sono le caratteristiche dei calciatori trattati o acquistati dalla vostra squadra del cuore o della rivale più agguerrita.

Ovviamente un occhio di riguardo per i calciatori trattati dalla Fiorentina che potete ricercare per nazionalità. Per ogni calciatore troverete la scheda anagrafica, la posizione in campo, la carriera, le statistiche tecniche dell’ultima stagione e un video che lo mostra all’opera. VI ASPETTIAMO