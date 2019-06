Southampton su Dragowski? Il giornalista di Sky Sports: “No, non cercano portieri”

Possibile futuro in Inghilterra per Bartłomiej Dragowski, recentemente accostato, con tanto di offerte alla Fiorentina, prima al Southampton poi al Bournemouth (LEGGI). Lyall Thomas di Sky Sports News, però, smentisce l’affondo dei Saints: “Il Southampton non sta provando a mettere sotto contratto Dragowski. I Saints, la prossima estate, non cercheranno un nuovo portiere” recita il tweet del giornalista. PEDULLA’: “MESSAGGIO MALEDUCATO DAL PROCURATORE DI DRAGOWSKI”