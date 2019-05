Soucek, offerta dello Spartak: superata anche la Fiorentina?

Un’altra concorrente nella corsa a Tomas Soucek. Secondo il portale ceco Isport non ci sono solo Fiorentina, Atalanta e Colonia sul centrocampista dello Slavia Praga, ma si è inserito pesantemente lo Spartak Mosca che ha messo sul piatto 10 milioni di euro. Il desiderio dello Slavia Praga è quello di creare le condizioni per trattenerlo, anche se di fronte ad un’offerta irrinunciabile lascerebbe partire il calciatore. La Fiorentina (ed in particolare Corvino) seguono il classe ’95 da tempo, ma lo Spartak nei giorni scorsi ha messo la freccia…

– Soucek, le pretendenti aumentano