Sottil in partenza: lo cerca una squadra di Serie B

Oltre che sul mercato in entrata, La Nazione si concentra anche su quello in uscita. Thereau e Olivera sono in partenza, mentre si aspettano notizie relative al futuro di Laurini e Ceccherini. Qualcosa invece inizia a muoversi sul fronte di Sottil. Il giovane attaccante ha buone possibilità di andare a giocare altrove. Ovviamente con una maglia da titolare sulle spalle. Alla porta della Fiorentina avrebbe già bussato con insistenza la Cremonese (serie B) per ottenere il prestito del giocatore. Prestito che si spingerebbe oltre la seconda parte di questa stagione. Sottil giocherebbe con la maglia della Cremonese per una stagione e mezzo, 18 mesi, fino al giugno del 2020.