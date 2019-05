Sondaggio del Milan per Biraghi, la richiesta…

Il Milan è interessato a Cristiano Biraghi per la prossima stagione. Come scrive Tuttosport, Leonardo ha fatto un sondaggio per il terzino sinistro della Fiorentina. La richiesta della Fiorentina, però, è stata ritenuta eccessiva dal club rossonero: 20 milioni di euro. La società di via Aldo Rossi ha virato su altri giocatori.