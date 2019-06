Skov Olsen e Hagi Jr: gli intrecci tra mercato e risultati

Giovani, legati in qualche modo alla Fiorentina e… Vincenti: i numeri di Andreas Skov Olsen e Ianis Hagi in questa stagione sono promettenti, e i dirigenti viola seguiranno con attenzione gli sviluppi legati al futuro dei due giocatori.

Percorsi incrociati: se infatti quello di Skov Olsen è un nome che circola da qualche tempo tra i possibili obiettivi di mercato della Fiorentina, Ianis Hagi interessa ancora dalle parti di Viale Fanti soprattutto perché il suo probabile passaggio dal Viitorul all’Ajax frutterebbe il 25% della cifra sborsata dai Lancieri (LEGGI QUI)

Intanto, Olsen e Hagi hanno messo insieme un discreto numero di gol e assist nella stagione appena conclusa: 19 e 3 per il norvegese (quarto in assoluto dopo Mbappé, Sancho e Joao Felix), 10 e 7 per il figlio d’arte romeno. I campionati in cui militano, quelli dei loro paesi, non sono certo al top, ma l’età è dalla loro, e il futuro, viola o meno, sembra poter riservare soddisfazioni.