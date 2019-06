Sfumato Traoré, la Fiorentina guarda ancora verso Empoli: due giocatori nel mirino

Vicino al passaggio al Genoa, Caputo e Bennacer dell’Empoli adesso stanno attirando le attenzioni di molti club. Coi liguri si parla di un corrispettivo di 20-22 milioni (più i nomi sul piatto di Asencio e Candela che non scaldano). I due azzurri, secondo il Tirreno, non sono troppo convinti di seguire Aurelio Andreazzoli nell’avventura genovese. Probabile che nei prossimi giorni sia lo stesso allenatore a provarci contattandoli direttamente. Al momento anche il Sassuolo ma soprattutto la Fiorentina hanno cominciato a raccogliere informazioni su di loro. Il neo DS Pradé avrebbe messo nel mirino il regista e, parlando di Bennacer, avrebbe chiesto informazioni anche su Caputo. Al momento non si può parlare di trattativa vera e propria quanto più di una richiesta di informazioni, prezzo incluso. Ma, nei prossimi giorni, la pista viola potrebbe anche prendere corpo.