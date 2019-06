Sarri alla Juventus: fra i primi rinforzi può esserci Traorè

La Juventus è pronta a dare a Sarri tutto l’appoggio che gli è mancato al Chelsea: il club bianconero, si legge oggi su Repubblica, ha iniziato la trattativa col Milan per arrivare ad Alessio Romagnoli, il difensore di qualità che ringiovanirebbe un reparto che ha appena perso Barzagli. Secondo il quotidiano sembrano a essere a buon punto gli arrivi di Demiral e di Traorè: rispettivamente dal Sassuolo e dall’Empoli. Sul centrocampista dell’Empoli la Fiorentina aveva trovato un accordo a gennaio ma il tempo che passa non gioca in favore dei viola.