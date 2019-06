Rischio braccio di ferro: Chiesa ingolosito dalla Juventus, c’è anche l’Inter, la Fiorentina fa muro

“Braccio di ferro per Chiesa“, titola così il Corriere della Sera. Rocco Commisso vuole trattenerlo alla Fiorentina “almeno un altro anno”, ma la partita è tutt’altro che chiusa. Juventus e Inter sono alla finestra, convinte di avere la chance di segnare in contropiede.

Si rischia il braccio di ferro. Commisso intende ripartire da lui. Chiesa, invece, ha altri pensieri. La proposta della Juve, 5 milioni per 5 anni, lo ha ingolosito. Ma non è solo una questione di soldi. Fede è il primo nella lista di Maurizio Sarri, che domani potrebbe diventare l’allenatore bianconero e ritiene di essere pronto per la Champions. L’inter, pressata da Conte, cerca di inserirsi. La nuova Fiorentina fa muro. Giancarlo Antognoni, vecchio amico di papà Enrico, tiene i contatti. I viola proveranno a rilanciare con una nuova proposta economica, magari la fascia di capitano e forse la possibilità di inserire una clausola rescissoria.