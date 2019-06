Riscatto o no? Incognita Muriel. E il Siviglia aspetta

Il futuro di Luis Muriel è ancora tutto da scrivere. Il colombiano, scrive La Nazione, aspetta un cenno dalla Fiorentina, priorità per lui. Visto il momento delicato che sta attraversando il club viola, il Siviglia si sarebbe messo in attesa di tempi migliori. Per il riscatto del colombiano servono sempre circa 13 milioni e anche altri club avrebbero chiesto informazioni. Come detto, la volontà dell’attaccante è fondamentale. Certo il Siviglia non è intenzionato ad aspettare in eterno, ma capisce anche che serve pazienza.