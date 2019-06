Quale futuro per Saponara? Sulle sue tracce due club di Serie A, ma lui…

Riccardo Saponara non verrà riscattato dalla Sampdoria e molto probabilmente al raduno di luglio sarà presente insieme agli altri tesserati viola, a meno di novità in queste settimane. Le offerte, infatti, secondo Sky Sport, non mancherebbero al trequartista romagnolo: Lecce e Udinese sarebbero molto interessate all’ex Empoli, con i pugliesi in cerca di rinforzi all’altezza per affrontare la massima serie ed i bianconeri che si stanno guardando intorno per trovare il sostituto di De Paul, sicuro partente dal Friuli. Secondo il network sportivo, però, Saponara aspetta e vuol capire gli sviluppi in casa viola.