Potrebbe essere lontano da Firenze il futuro di Bartlomiej Dragowski. Come riportato da tuttomercatoweb.com, sul portiere polacco attualmente in prestito all’Empoli avrebbero messo gli occhi il West Ham, i cui osservatore lo hanno visionato dal vivo, il Southampton e l’Huddersfield, tutte società che hanno già avuto i primi contatti esplorativi per capire costi e condizioni dell’operazione.