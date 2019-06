Pedullà: “Veretout, a 30 non lo vendi. Chiesa? Commisso non può venderlo, ma conta sua parola”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del mercato della Fiorentina:

Batistuta? Un passaggio importante a livello d’immagine, non fondamentale. Il suo ingresso è rappresentativo, ne sarei contento. Veretout? Vediamo questo incontro tra l’agente e il Milan nel primo pomeriggio. I rossoneri sono molto interessati, così come Napoli e Roma. Nel discorso è coinvolto anche Mario Rui, che ha lo stesso agente. Credo che la promessa verrà mantenuta: andrà via. Non credo che pagheranno 30 milioni di euro, ma 20 più bonus mi sembra più congrua. Chiesa? Commisso è stato chiaro. Non ci sono novità adesso. C’è gente che si butterà dal settimo piano per averlo. Un nuovo proprietario non può presentarsi vendendo una Maserati spacciandola per una Panda. L’ultima parola spetta a Chiesa: se vorrà andare, neanche la proprietà più forte del mondo potrebbe trattenerlo. Higuain? No, non verrà in Italia