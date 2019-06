Pedullà su Veretout: “Milan può chiudere presto, Napoli sorpassato”

Il Milan mette la freccia per Jordan Veretout. I rossoneri infatti stanno infatti sorpassando il Napoli nella corsa al centrocampista francese che lascerà la Fiorentina in questa finestra di mercato. Lo riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che non parla di cifre ma ribadisce come l’affare possa chiudersi in poco tempo. Il Milan era il lista, ma nelle ultime ore ha sorpassato tutti per il classe ’93 che può essere una ricca plusvalenza per i viola.

L’esperto di mercato parla di Veretout, che può essere il rinforzo per il centrocampo del Milan