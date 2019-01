Pedullà: “Rog e Diawara? Difficile una soluzione in Italia. Ceccherini-Bologna? Mi stupirei”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il consueto punto della situazione sul mercato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana:

Rog in Italia è molto difficile, ci hanno provato in tanti ma potrebbe finire in Germania anche per il costo del cartellino. Questo giocatore è stato un pallino di Corvino quando le cifre erano ben diverse. La situazione di Diawara è molto simile. Se la Fiorentina deve migliorare lo deve fare al 110%, altrimenti resterà così. Cedere per prendere alternative che non sono all’altezza non sono operazioni che si fanno. Per Laurini ci possono essere interessi anche all’estero: in una scaletta di priorità viene dopo Thereau ed Eysseric. L’ex Udinese deve convincersi che da un’altra parte sarebbe meglio che a Firenze. Ceccherini al Bologna? Preso a luglio, ha rispettato fin qui le consegne di Pioli. Se dovesse aprirsi una trattativa mi stupirei