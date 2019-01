Pedullà: “Probabile arrivo di un centrocampista, ma non c’è fretta. Dragowski…”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto nel corso di A Pranzo con il Pentasport, programma in onda su Radio Bruno: “La priorità del mercato viola era l’attaccante, non il centrocampista. Per la mediana probabilmente verrà fatto qualcosa ma non c’è fretta. Chiaro però che se arriverà un’offerta verrà colta al volo. L’arrivo del centrocampista rappresenta il 20-25% del mercato viola, mentre l’attaccante il resto. Dragowski? Situazione da seguire assieme a quelle di Laurini, Eysseric e Thereau, mentre su Ceccherini non ci sono novità”.

E INTANTO IL NAPOLI APRE AL PRESTITO SECCO DI DIAWARA…