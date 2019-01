Pedullà: “Pjaca non è vicino al Genoa. Manca la volontà del giocatore”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato brevemente anche della trattativa tra Genoa e Juventus per Marko Pjaca e di Federico Chiesa:

Se non c’è la volontà del ragazzo, Genoa e Juventus possono trovare tutti gli accordi che vogliono. Preziosi pensa che basti parlare con la Juventus, ma non è così. E poi dove sta scritto che da un’altra parte c’è certezza di visibilità? Può arrivare l’ok da parte dello stesso Pjaca prima del 31, ma per ora non ha dato segnali, per cui di vicino c’è zero. Chiesa? Sono d’accordo sulle valutazioni alte, chiederei più di 90 milioni