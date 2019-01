Pedullà: “Nessuna novità a gennaio per Milenkovic. Pjaca? La Fiorentina vuole tenerlo”

Consueto punto di mercato viola di Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana:

Non è una novità che ci siano voci su Milenkovic, ma a gennaio non succederà nulla, non ci saranno sconquassi. Il discorso legato al Manchester United è per l’estate. Thereau? Difficilmente lo scuoti adesso. Dobbiamo vedere tra una settimana. La situazione può cambiare se il giocatore nei prossimi giorni capisce che, anche se sta bene a Firenze, gradisce passare la seconda parte di stagione in panchina o tribuna. Pjaca? Dall’incontro con la Juve, la Fiorentina ha espresso la volontà di trattenerlo. Vuskovic (SCHEDA)? La Fiorentina propone 3 milioni, l’Hajduk Spalato chiede di più perché vede nel ragazzo un talento. La Fiorentina ci deve pensare bene perché vorrebbe dire spendere circa 4 milioni per un ragazzo del settore giovanile.