Pedullà: “Muriel? Operazione costosa, Sansone più abbordabile. Pioli e Pjaca…”

Alfredo Pedullà al Pentasport di Radio Bruno:

Confronto coi Della Valle? Mi piace l’idea. Chiesa è una certezza ma la Fiorentina deve cercare di muoversi in attacco. Ma attenzione: non è detto che è a gennaio si possano fare affari, è un mercato rapido. Saranno situazioni complicate che potranno cambiare velocemente. Rosa? Le rotazioni hanno un po’ deluso, alla Fiorentina più o meno giocano gli stessi. Ho visto la squadra a Frosinone, mi sembra un po’ piatta. Pioli deve dare di più perché è brillante ma dovrebbe fare anche piccole ammissioni e autocritica. Pjaca? E’ giusto puntarci ma bisogna capire se è il caso di insistere. Muriel? Costa tanto. Il Siviglia compra e rivende, fanno un po’ di caos. Credo che il giocatore tornerebbe volentieri in Italia ma è difficile. Operazioni più alla portata sono quelle tipo Sansone.

LINK – LA SCHEDA DI MURIEL e SANSONE