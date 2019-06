Pedullà: “Montella? Nuova proprietà porta sempre i suoi uomini. Su Chiesa…”

Così Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: “Montella? Di solito quando arriva una proprietà porta i suoi uomini, prima o poi, c’è sempre un nuovo gruppo di lavoro. Ha due anni di contratto, dovremo andare per gradi, seguire e non interpretare. È una situazione borderline. Chiesa? Il comunicato trasmette in modo chiaro e trasparente la linea dell’attuale proprietà. Forse non metterei mezza mano sul fuoco sul fatto che sia definitivamente fuori dal mercato. Dragowski? Ci sono due proposte, con il Bournemouth che ha superato quella del Southampton”.