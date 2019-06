Pedullà: “Montella in vantaggio, occhio al placet di DiFra alla Sampdoria. Veretout-Milan…”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dei movimenti della Fiorentina:

Non ci saranno sorprese: Commisso lo ha detto, vuole parlarci lui. Si andrà verso il Montella-bis. Aspettiamo il placet definitivo di Di Francesco alla Sampdoria, ma la precedenza ce l’ha Montella, anche per il rapporto con Pradè. Ibrahimovic e Falcao? Faccio fatica a commentare la fantasia. Contratto annuale a Pradè? Sarebbe giusto per tutti, sei sempre sotto analisi. O hai un rapporto con la proprietà, oppure sarebbe giusto per tutti. Chiesa e Veretout? Ieri sera potrebbe esserci stata una svolta per Veretout, il Milan è balzato in pole position. Contatti forti, avallo di Giampaolo. Situazione in evoluzione per la prossima settimana. Anche la proprietà ha detto che non è destinato a restare. Chiesa è una situazione da approfondire