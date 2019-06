Pedullà: “Messaggio maleducato dell’agente di Dragowski. Il comunicato su Chiesa…”

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Il comunicato su Chiesa rispecchia la volontà della Fiorentina di non parlare di mercato fino a quando non sarà risolta la situazione societaria. Da 2-3 mesi Inter e Juventus hanno prospettato a Enrico Chiesa i programmi che hanno per Federico. Secondo me è la prova di forza per non parlare di una singola vicenda.

Mercato in uscita? Ieri l’agente di Dragowski mi ha inviato un messaggio maleducato. Si sente condizionato da tutte queste voci, prive di fondamento dal suo punto di vista. Nelle ultime 48-72 ore ho parlato di due offerte dalla Premier League che confermo: dal Southampton e dal Bournemouth, prima 10 +2 poi 11 +4. Se Dragowski vale 15 milioni, il suo agente dovrebbe dire ‘grazie’. Su Veretout sono stati fatti dei sondaggi, ma non si è andati fino in fondo.

Montella? Tutte e due le mani sul fuoco sulla permanenza non ce le metterei. Il nuovo porta il nuovo, è la legge di mercato.