Pedullà: la Juventus sonda anche Sarri come prossimo allenatore dei bianconeri

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio portale web, la Juventus dopo l’annuncio dell’addio con il tecnico Massimiliano Allegri, starebbe pensando come nuova guida tecnica a Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli, oggi in forza al Chelsea e che deve giocarsi la finale di Europa League il 29 Maggio, è uno dei candidati principali per la dirigenza juventina.