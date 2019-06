Pedullà: “Il vero mercato viola inizierà da lunedì. Cutrone? Non mi risulta”

Intervenuto alla trasmissione di Radio Bruno Toscana, Al Pranzo col Pentasport, Alfredo Pedullà ha dato gli ultimi aggiornamenti di mercato in chiave-Fiorentina:

Lasciando perdere l’annuncio legato a Terzic, legato alla precedente gestione gigliata, il vero mercato della nuova Fiorentina inizierà lunedì. Confermo che il Milan è in vantaggio per quanto riguarda Veretout: i rossoneri devono rifondare il loro centrocampo ed il francese è l’obiettivo principale. Una valutazione? Al massimo 25 milioni più bonus. Non credo, invece, che Cutrone possa essere inserito nella trattativa: innanzittutto perchè Giampaolo giocherà con due punte autentiche ed inoltre il Milan vuol valorizzarlo. La nuova dirigenza dovrà poi sciogliere anche la questione-portiere: Dragowski, del resto, ha dimostrato di essere un numero uno affidabile. Viola su Yilmaz? Non mi risulta, è vicino al Lecce.