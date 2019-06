Pedullà: “Chiesa, la verità entro 10 giorni. Milan in pole per Veretout”. E su Cutrone…

Intervenuto nel corso del Pentasport, trasmissione in onda su Radio Bruno, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla Fiorentina. Queste le sue parole: “Veretout? La rosa molto ampia della Fiorentina fa pandant con il centrocampo sguarnito del Milan. I rossoneri sono in pole per il francese, ci saranno anche degli incontri. Poi c’è il Napoli. La Roma ci ha provato ma è fuori ed è completamente out anche l’Atalanta. Cutrone? Non credo che il Milan voglia privarsi del giocatore, credo che l’operazione Veretout si possa chiudere anche senza contropartite. Chiesa? Capiremo la sua volontà entro massimo 10 giorni, non si può andare oltre. La Juve è davanti da un po’, mentre l’Inter ci ha provato ma sta lavorando su Dzeko, Lukaku e Barella”. FLACHI SU CHIESA: “INUTILE CERCARE DI CONVINCERLO…”