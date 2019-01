Pedullà: “Centrocampo, si cerca un incrocio fra Rog e Diawara. Thereau ed Eysseric…”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato viola a Radio Bruno:

Il mercato viola è fatto per l’80%. E’ stato proposto il portiere Bruno del Coritiba, alla Fiorentina e anche alla Sampdoria. I casi aperti sono Thereau, Eysseric, il giovane Vuksovic e Dragowski se dovesse andare. Profilo? La Fiorentina cerca un incrocio fra Rog e Diawara. I sondaggi per quest’ultimo dipendono anche dai buoni rapporti ma poi vanno considerati altri aspetti come il costo.