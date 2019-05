Orsolini: “Non ho ancora firmato nulla, spero di poter rimanere a Bologna”

Durante la conferenza stampa di oggi l’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, già accostato alla Fiorentina negli scorsi mesi nell’ambito dell’affare Chiesa, ha parlato del suo futuro: “Ho sentito in questi giorni delle voci su un mio possibile riscatto da parte del Bologna: sinceramente io sono qui quindi non ho ancora firmato nulla, per ora son solo voci. Poi, il mercato è ancora apertissimo e c’è disponibilità sia da parte mia che da parte della società: spero di poter rimanere“.