Orsolini, niente Fiorentina: il Bologna lo riscatta per 15 milioni

La Juventus ha trovato l’accordo con il Bologna per il riscatto di Riccardo Orsolini, sulla base di 15 milioni di euro come riporta tuttosport.com. Classe 1997, Orsolini era in prestito ai rossoblu ed è stato tra i protagonisti dell’ultimo girone di ritorno della squadra allenata da Mihajlovic, decisivo per la lotta salvezza. Nella giornata di oggi, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon si è incontrato a Milano con Fabio Paratici e i due hanno trovato l’accordo che potrebbe prevedere una sorta di “prelazione” futura della stessa Juventus. Sfuma però l’ipotesi che Orsolini possa essere girato alla Fiorentina come parziale contropartita per arrivare a Federico Chiesa. IL BOLOGNA GUARDA ANCHE IN CASA VIOLA