Non solo Chiesa: la Juventus vuole tutti i giovani più forti. E punta pure Zaniolo

In mattinata è uscita la notizia legata ad Hamed Traoré, poi c’è il solito corteggiamento verso Federico Chiesa. Ma sembra che la Juventus non voglia fermarsi qui. Come scrive calciomercato.com, infatti, i bianconeri vorrebbero anche l’ex gigliato Nicolò Zaniolo, per ringiovanire il proprio centrocampo. La Roma, in tal senso, vive una situazione simile a quella della Fiorentina, forte di un contratto in essere ma distratta al momento da altre situazioni (la chiusura dell’operazione legata al nuovo allenatore giallorosso, Paulo Fonseca). Di certo c’è che i Campioni d’Italia stanno lavorando per strappare alla concorrenza i giovani più forti. Vedremo se i club proprietari dei loro cartellini lo permetteranno.