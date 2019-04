Non solo Biraghi, ora anche Veretout: la Roma guarda verso Firenze. E Gerson…

Frederic Massara tornerà oggi da Boston dopo il vertice con Pallotta. Il mercato del futuro resta nelle sue mani (fino al contrordine) e il ds è pronto portare avanti le sue strategie. Dopo l’affare Gerson, la Roma potrebbe riaprire il canale con la Fiorentina provando a portare a Trigoria due pedine importanti della rosa viola. Il primo è Cristiano Biraghi, che potrebbe prendere l’eredità di Aleksandar Kolarov. Il secondo è Jordan Veretout, nome nuovo per la Roma, che può arrivare per rinforzare il centrocampo. E il brasiliano, in caso di interesse viola, potrebbe essere inserito nelle trattative.

L’interesse della Roma per Veretout è concreto. Massara è un estimatore del francese, che nei due anni alla Fiorentina ha fatto vedere di potersi esprimere a grandi livelli in Serie A. Il centrocampista si sente pronto a salire di livello e in caso di qualificazione in Champions dei giallorossi, può spingere con la società per una cessione a giugno. Che qualcosa si stia muovendo lo dimostra anche la presenza di Mario Giuffredi, agente dei due giocatori (e di Mario Rui), al Franchi domenica scorsa. Lo scrive Forzaroma.info.