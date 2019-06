Potrebbe sfumare definitivamente l’arrivo di Traorè alla Fiorentina. Come scrive, infatti, il Corriere dello Sport, la Juventus è a un passo dal chiudere l’affare con l’Empoli per un cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. Il centrocampista sarà poi girato in prestito al Sassuolo, club con cui Paratici ha chiuso la trattativa per Demiral.