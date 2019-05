Napoli-Veretout: accordo trovato, ma si gioca al ribasso

Non è una novità che Jordan Veretout sia obiettivo di mercato del Napoli. Come scrive Il Mattino, il club azzurro avrebbe già trovato l’accordo col giocatore sulla base di un contratto di cinque anni da 1,6 milioni di euro a stagione. Ora la società partenopea deve parlare con la Fiorentina che valuta il francese tra i 20 e i 23 milioni di euro. De Laurentiis sta aspettando per giocare al ribasso e trovare uno sconto sul cartellino.