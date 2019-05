Muriel: slittato il contatto tra Siviglia e Fiorentina. Prima la salvezza

Nel sottolineare come il tempo sia nemico a causa della salvezza non ancora matematica, La Nazione scrive anche della situazione relativa a Luis Muriel. Il contatto che doveva esserci in questi giorni tra Siviglia e Fiorentina è slittato anche per la situazione che si è venuta a creare dopo lo sfogo di DDV. Questo non vuol dire che il riscatto sia a rischio, ma che si è preferito rimandare almeno di una settimana dopo che la Fiorentina sarà salva e, magari, il proprietario avrà fatto sapere quali siano le sue intenzioni per il futuro. Sono uno scivolamento in avanti, con la Fiorentina che mantiene il ‘controllo’ del giocatore, anche se qualche club ha iniziato a seguire la vicenda, pronta eventualmente a inserirsi.