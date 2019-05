Muriel, le possibilità di conferma vicine allo zero: la situazione

C’è chi spera di andarsene (soprattutto Veretout) e chi di restare ancora in maglia viola. Come scrive il Corriere Fiorentino, l’impatto di Luis Muriel sulla Fiorentina è stato eccellente, ma complice il calo nel finale di stagione e il cambio di allenatore le sue chance di riscatto si sono ridotte. Il colombiano non è più riuscito ad incantare, e adesso che tutto potrebbe cambiare, è diventato complicato decidere il suo futuro. Ci sono da mettere in preventivo 15 milioni, un esborso importantissimo da versare al Siviglia per il riscatto. Secondo La Nazione invece le possibilità di vedere ancora Muriel ancora in maglia viola sono pressoché zero, come quelle di Gerson, Edimilson, Mirallas e Terracciano.