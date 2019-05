“Montella già in discussione e la Fiorentina pensa a Giampaolo”

Vincenzo Montella già in bilico nonostante sia tornato alla Fiorentina da poco più di un mese. Ne è convinto Enzo Bucchioni, come ha postato ieri su Twitter. A proposito dell’Aeroplanino, ecco cosa scrive il giornalista nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com:

A Genova potrebbe andare Gattuso mentre Giampaolo potrebbe passare alla Fiorentina. Ma non ha appena preso Montella? Già, ma l’ha voluto solo Diego Della Valle e dopo cinque sconfitte e un pareggio in sei partite, una squadra che è scivolata in zona serie B senza che l’allenatore abbia inciso per niente, stanno facendo riflettere i dirigenti viola che potrebbero rinnovare tutti i quadri tecnici della società, da Corvino a Montella, appunto, ripartendo da zero con un parco giocatori cambiato quasi totalmente.