Montella e Pradè a lavoro: ecco quali sono le priorità

Montella e Pradè sono già a lavoro per rinforzare la Fiorentina, nonostante il direttore sportivo sarà operativo solo dal primo luglio. Nelle idee dell’allenatore e del dirigente, scrive il Corriere Fiorentino, c’è bisogno prima di tutto di un regista. L’altra priorità è l’attaccante. L’alternanza fra Simeone e Muriel (quest’ultimo ko in Coppa America) nei mesi scorsi ha trasmesso una certezza: Montella vuole un altro tipo di giocatore. Commisso, anche dall’America, ha ribadito più volte che i soldi non sono un problema. Senza voli pindarici o ambizioni spropositate, è lecito attendersi che l’investimento maggiore sarà fatto in quel reparto.