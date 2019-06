Veretout, sorpasso Roma. Brusca frenata alla trattativa con il Milan

Prima il Napoli, poi il Milan, poi la brusca frenata per via dell’inserimento della Roma. L’estate di Jordan Veretout è un continuo rimpallo di mercato tra le big del calcio italiano. Il centrocampista francese lascerà con tutta probabilità la Fiorentina ma i rossoneri, che si trovavano in vantaggio nelle ultime ore e continuano ad avere la priorità sul giocatore, devono registrare la brusca frenata alla trattativa per l’interesse concreto dei giallorossi. Lo riferisce Sportitalia, secondo cui l’ex Aston Villa non è comunque il primo obiettivo di Maldini e Boban.