Milan: Suso in partenza, potrebbe sostituirlo Muriel

Sembra sempre più difficile il riscatto di Luis Muriel da parte della Fiorentina. Come scrive Sportmediaset, l’addio di Suso al Milan (sullo spagnolo si registra un forte interesse dell’Atletico Madrid, pronto a pagare i 40 milioni di clausola rescissoria inserita nel contratto) potrebbe facilitare l’arrivo del colombiano nella squadra rossonera, il cui prossimo tecnico sarà Marco Giampaolo che ha già allenato l’attuale centravanti della Fiorentina. Dettaglio da non sottovalutare: sia Suso che Muriel hanno Lucci come agente.