Milan, la Primavera rischia la retrocessione: idea Vergine per il rilancio

Stagione deludente e rischio retrocessione reale per il Milan Primavera, che secondo quando riporta tuttomercatoweb starebbe pensando di ripartire la prossima stagione da Vincenzo Vergine. Ci sarebbero addirittura in corso dei contatti tra l’attuale responsabile del settore giovanile della Fiorentina e la società rossonera. Di sicuro c’è che fino al termine della stagione (anche quella delle giovanili) niente si muoverà in via ufficiale. Segui il campionato PRIMAVERA 1 e la COPPA ITALIA PRIMAVERA