Mercato viola, aumenta la concorrenza per Elmas. Marotta…

Eljif Elmas calciatore tesserato per il Fenerbahçe, da tempo è un obiettivo del Direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM). Osservatori viola hanno seguito lo sviluppo del ragazzo che negli ultimi mesi ha brillato inanellando ottime prestazioni in Turchia ed in nazionale. La concorrenza per aggiudicarsi le sue prestazioni durante l’estate si fa più ardua, notizia recente è l’interessamento dell’Inter, l’ex nerazzurro Goran Pandev (connazionale di Elmas) ai microfoni di Haberturk rivela:

Marotta mi ha chiesto referenze su Elmas, e ovviamente a me farebbe piacere vederlo vestire la maglia dell’Inter. Oltretutto, penso che negli schemi del nuovo allenatore Antonio Conte si troverebbe bene, il 3-5-2 è il modulo ideale per lui. Ovviamente la scelta dipende da lui e dalla sua famiglia.